INFOGRÁFICO: as diferenças entre estações e agências rodoviárias

Transporte de passageiros

Depois de cinco anos de tentativas frustradas em licitar a maior parte das rodoviárias, principalmente as de cidades pequenas, o governo prepara um novo pacote de editais, em que vai inaugurar uma modalidade: as agências rodoviárias. Com poucas exigências, administradores desses espaços poderão ser donos de farmácias, lotéricas ou qualquer tipo de estabelecimento, desde que tenham um computador com o sistema de emissão de passagens.

