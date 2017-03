Pacote de licitações prevê novo tipo de rodoviária no RS

Serviço

Depois de cinco anos de tentativas frustradas em licitar a maior parte das rodoviárias, principalmente as de cidades pequenas, o governo prepara um novo pacote de editais, em que vai inaugurar uma modalidade: as agências rodoviárias. Com poucas exigências, administradores desses espaços poderão ser donos de farmácias, lotéricas ou qualquer tipo de estabelecimento, desde que tenham um computador com o sistema de emissão de passagens.

A sugestão veio de um trabalho de três anos de consultoria contratado pelo Estado e cujo principal resultado foi a criação do plano diretor do transporte público, que foi sancionado como lei em janeiro do ano passado e contempla a implantação das agências.

Os parâmetros que determinarão quais municípios terão agência ou manterão uma estação rodoviária (entenda as diferenças no infográfico abaixo) ainda dependem de um decreto regulamentador — cujas minutas ainda estão em análise no Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), para depois serem analisadas pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e, então, homologadas pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs).

Certo é que as agências serão instaladas em cidades pequenas, com baixa movimentação de passageiros. Isso porque, atualmente, o administrador de uma rodoviária ganha 11% de cada passagem vendida e 15% sobre despacho de encomendas. Isso inviabiliza o negócio em cidades pequenas, com baixo fluxo de passageiros, e também onde a maior parte dos deslocamentos é para trechos curtos, com bilhetes mais baratos. Por outro lado, o concessionário precisa manter um terminal rodoviário que, conforme a categoria da estação (vai de 1 a 4, de acordo com o fluxo de pessoas), deve ter restaurante, número mínimo de banheiros e de boxes, entre outras exigências. Nesse sentido, a intenção com as agências é atrair novos interessados, que poderão aliar a atividade a um negócio já existente, sem necessidade de manter um terminal.

A estimativa é de que sejam 120 editais, um para cada município — podendo incluir lugares que hoje não contam com terminais de venda de passagem —, a serem lançados até o fim deste ano.

— Com a proposta, temos condições de cobrir todas as regiões do território gaúcho com rodoviárias — afirma Lauro Hagemann, diretor de Transportes Rodoviários do Daer.

Presidente do sindicato gaúcho de Agências e Estações Rodoviárias do Estado (SAERRGS), Nelson Noll lembra que, quando a entidade foi criada, há 60 anos, só existiam agências no Estado. Com o crescimento do sistema de transporte público, os terminais também foram ampliados e acabaram virando todos rodoviárias. No entanto, Noll aponta que. nos últimos anos, a procura por ônibus caiu e, como os comissionamentos se mantiveram os mesmos, pequenas estações se tornaram deficitárias.

— Rodoviárias de 4ª categoria faturam abaixo de R$ 2 mil por mês, o que não dá nem pra ter um funcionário. Em compensação, tem que abrir sábado, domingo e feriado — afirma o presidente. — De um lado, as exigências são cada vez maiores (obras de acessibilidade, por exemplo), mas a rentabilidade é cada vez mais baixa — completa.

Assessor técnico da área de trânsito da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), Roberson Cardoso, vê com bom bons olhos a iniciativa das agências, que, segundo ele, pode ser a solução para encontrar interessados em administrar a venda de passagens.

— O dono pode aliar o negócio dele a outro, e ainda ter mais visibilidade para o seu comércio — afirma Cardoso.

Além disso, o assessor observa que, do ponto de vista dos municípios, também é "melhor ter rodoviária do que não ter nada", ou mesmo a prefeitura ter de assumir uma responsabilidade que não é dela.

Diante do prejuízo, rodoviárias fecham as portas no RS

Em Nova Petrópolis, local de embarque e desembarque é o mesmo, mas guichês foram removidos e passageiros têm que comprar passagem dentro do ônibus Foto: Mauro Stoffel / Especial

Nos últimos cinco anos, 160 rodoviárias fecharam as portas, obrigando os passageiros a comprarem a passagem dentro do ônibus, sem garantia antecipada. Uma delas fica em Nova Petrópolis. Com 20,5 mil habitantes, a cidade serrana recebe 1 milhão de turistas por ano — no entanto, a grande maioria não costuma chegar de ônibus. Alegando baixo retorno financeiro e muitas exigências, em maio de 2014, depois de 40 anos à frente da administração, o concessionário parou de vender passagens.

O Daer abriu duas licitações, mas nenhuma teve interessados. Diante da mobilização dos moradores, indústrias, comerciantes e taxistas, a prefeitura resolveu fazer uma parceria público-privada para pagar o aluguel e a limpeza do terminal — que custa R$ 12,9 mil mensais —, com o objetivo de manter o ponto para embarque e desembarque. A solução foi emergencial, mas segue em prática três anos depois.

A resolução definitiva pode estar na transformação da rodoviária, que atualmente é de categoria 4, em uma agência. Nesse caso, caberia à prefeitura definir um novo local para os ônibus pararem para os passageiros. A ideia — cuja execução dependerá da regulamentação da lei estadual — soou bem ao secretário municipal adjunto da Fazenda, Gerson Gebhardt:

— O local atual da rodoviária é bom, central, tem bastante lojas e lancherias, além de cobertura para os passageiros não se molharem, mas os moradores não podem comprar passagem antecipada, se programar. A prefeitura não descarta fazer um "paradão" em outro lugar, caso tenha um lugar que venda as passagens.

Novo pacote mais à frente

Nas demais cidades, que não terão agência e onde não houve ganhador nas 274 licitações lançadas em 2012 — 72% delas fracassaram ou não tiveram interessados —, também haverá novos editais.



Parte deles será lançada junto com as agências (rodoviárias de categoria 3 e 4, também de cidades pequenas), e as demais constarão em outro pacote (categorias 1 e 2, cidades médias e grandes). O Daer aposta na redução das exigências, diminuindo a categoria das estações, para atrair mais interessados.

— São poucos municípios de 1ª e 2ª categorias que não possuem contratos novos, na maioria dos casos houve judicialização do processo licitatório, desta forma achamos melhor aguardar o andamento destas ações e focar nas que não tiveram interessados ou que os interessados não conseguiram se habilitar — explica Hagemann.

Em Venâncio Aires, licitação está na Justiça e, enquanto isso, rodoivária segue sem investimentos Foto: Alvaro Pegoraro / Especial

É o caso de Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo, que, com 70 mil habitantes e intensa movimentação de moradores entre as cidades vizinhas, possui uma rodoviária de categoria 2, considerada de médio porte. A licitação local está tramitando na Justiça há mais de quatro anos.

O processo envolve a empresa dona do prédio e a que tem a concessão da venda de passagens. Para que o serviço não paralisasse, o Daer concedeu uma autorização provisória, que permite que a atual concessionária siga operando. No entanto, a situação emperra que a rodoviária receba investimentos. Uma reforma prometida em 2015, por exemplo, que melhoraria o trânsito e revitalizaria as salas comerciais, não saiu do papel, informa um servidor da prefeitura.