Vice-presidente Editorial do Grupo RBS abre conferência da Unesco em Paris

O vice-presidente Editorial do Grupo RBS, Marcelo Rech, abriu o colóquio Journalism under fire: challenges of our times, promovido pela Unesco e pela Associação Mundial de Jornais (WAN-IFRA), nesta quinta-feira, em Paris. A conferência analisou as transformações que desafiam o jornalismo a partir de uma perspectiva internacional e tratou de qualidade, impacto e credibilidade da imprensa.



Cerca de 200 pensadores e formuladores de tendência da mídia mundial e figuras importantes, como a diretora-geral da Unesco, Irina Bokova, discutiram os novos papeis do jornalismo na era digital e exploraram medidas que possam fortalecer o pluralismo da mídia e a qualidade na reportagem.

O novo ambiente político, o impacto das novas tecnologias, o colapso do modelo tradicional de negócios, o uso de algoritmos e o crescimento da polarização e das fragmentações nas audiências, as fake news e as questões de ética profissional também foram abordadas no encontro.

Rech falou sobre os desafios e as conquistas do setor:

– A verdade é um bem raro neste novo mundo da informação e da desinformação. Mas a verdade é exatamente o que as redações produzem. É por isso que começamos a ver alguns sinais de esperança, como o crescente número de assinantes e audiência de alguns veículos nos Estados Unidos.

