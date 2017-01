ZH é o veículo campeão de engajamento de 2016

Vitória

Pelo quarto mês consecutivo, e totalizando seis meses do ano, ZH conquistou o título de veículo campeão de engajamento de 2016, segundo o ranking Torabit.

Leia mais:

ZH é novamente campeã de engajamento nas redes sociais



Com taxa média diária de 3,38% de engajamento nas três principais redes sociais (Facebook, Twitter e Instagram), Zero Hora fechou o ano de 2016 na frente dos seus concorrentes e, ainda, com a maior quantidade de conquistas mensais: seis contra cinco do Estadão.



Mesmo com taxa inferior de 14% em relação a novembro, ZH ficou no topo da lista, seguido do Estadão, com média de 3,22%, UOL com 2,44% e Veja, com 2,11% na média geral.

Entre os portais pesquisados, O Globo foi o que mais cresceu no mês de dezembro, com 22% a mais na taxa, que, revertido para taxa diária, fica em 1,51%.