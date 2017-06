Níveis dos rios Uruguai e Caí seguem subindo e mantêm Defesa Civil em alerta 

Mau tempo

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul segue monitorando o nível dos rios no Estado, principalmente, o do Uruguai, na Fronteira Oeste e no Norte, e o do Caí, em São Sebastião do Caí, que seguem subindo nesta segunda-feira (5) mesmo com a diminuição do volume de chuva. Mais de 5 mil pessoas seguem fora de casa — 1,3 mil desabrigadas (em abrigos públicos) e 3,7 mil desalojadas (em casa de amigos ou parentes).



Dos 125 municípios que sofreram algum tipo de dano em meio ao aguaceiro, 52 decretaram situação de emergência.



Até o momento, Uruguaiana é o município que mais sofre os impactos da chuvarada. Na cidade, 373 famílias (quase 1,5 mil pessoas) tiveram que sair de suas residências em razão do avanço do Rio Uruguai em alguns bairros.



A expectativa é de que o rio siga subindo pelo menos até quarta-feira. Embora tenha parado de chover, as volumosas águas da cabeceira seguem descendo e enchendo o leito do rio em Uruguaiana. O ritmo de 1 centímetro por hora elevou o nível acima dos 11m — mais do que o dobro do normal, 5m.



Em Porto Alegre, o nível do Guaíba aumentou nesta segunda-feira (5) e marca 2,15 metros na régua do Cais Mauá, em Porto Alegre. De acordo com a Defesa Civil, isso ocorre devido ao vento sul que impede o escoamento da água. A cota de alerta de cheia é de 2,10 metros, registrado no domingo. A Região das Ilhas continua em alerta, mas nenhuma família precisou sair de casa até o momento.



Terça-feira será de chuva fraca em parte do RS

O tempo fica instável em parte do Rio Grande do Sul nesta terça-feira. Há risco de chuva nas regiões Metropolitana, Central, Litoral Norte e Serra. A previsão é de precipitações fracas, abaixo dos 10mm. Uma massa de ar frio deve deixar o tempo firme nas demais áreas, incluindo a Fronteira Oeste, onde a cheia do Rio Uruguai deixou mais de 300 famílias fora de casa.



A chuva, no entanto, ganha força a partir de quinta-feira, conforme a Somar Meteorologia.