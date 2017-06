Sobe para 5 mil o número de pessoas fora de casa no RS

Mau tempo





Em Uruguaiana, 1,4 mil pessoas estão fora de casa Foto: Anderson Petroceli / Especial

O número de pessoas fora de casa devido às chuvas subiu para 5 mil no Rio Grande do Sul. Na manhã deste domingo (04), conforme o último levantamento da Defesa Civil, 1,4 mil pessoas estavam desalojadas e 3,6 mil, desabrigadas. Cerca de 1,2 mil famílias estão sendo afetadas pelas cheias no Estado. No sábado (03), o número de pessoas fora de casa era de 4,4 mil.

Até o momento, 125 municípios registraram danos provocados pelas chuvas, sendo que 52 decretaram situação de emergência. A situação mais crítica é a de Uruguaiana, na Fronteira Oeste. No município, 1,4 mil pessoas estão fora de casa devido à cheia do rio Uruguai, que está cinco metros acima do nível normal. A última medição, por volta das 8h deste domingo, indicava 11,28 metros.

A Defesa Civil estima que o rio Uruguai continua subindo cerca de um centímetro por hora. Outro município bastante afetado na região é Itaqui, onde 769 pessoas estão fora de casa.



Nível do rio Uruguai está cinco metros acima do normal em Uruguaiana Foto: Anderson Petroceli / Especial

Em São Jerônimo, na Região Carbonífera, 890 pessoas estão desalojadas e desabrigadas. Já em Montenegro, na região Metropolitana, 343 pessoas são atingidas pelas cheias.

