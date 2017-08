Fachin suspende inquérito contra Temer até o fim do mandato

Lava-Jato

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin, relator da Operação Lava-Jato na Corte, suspendeu o inquérito contra Michel Temer até o fim do mandato do presidente. A medida ocorre porque a denúncia por corrupção passiva apresentada contra o chefe do Executivo foi rejeitada pela Câmara dos Deputados na semana passada. Conforme prevê a Constituição, o presidente da República tem prerrogativa de ser investigado pela Justiça somente após autorização do Legislativo. As informações são do site G1.



Quando o peemedebista deixar o cargo de presidente da República, o processo poderá ser retomado. Neste cenário, Temer seria julgado em primeira instância na Justiça, pois perderia o foro privilegiado.



Na mesma decisão, Fachin determinou que as acusações contra o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures, ex-assessor de Temer flagrado recebendo mala com R$ 500 mil em ação controlada da Polícia Federal (PF), sejam analisadas pela Justiça Federal do Distrito Federal.