"Menino do Acre" volta para casa após quase cinco meses desaparecido 

Fim do mistério

Bruno Borges, o estudante acreano que desapareceu em março deixando 14 livros criptografados (escritas em código) para trás, voltou para casa na manhã desta sexta-feira. A informação é do Portal G1.

A família do jovem, que reside em Rio Branco, informou o retorno de Bruno e não forneceu mais informações. Não se sabe onde ele estava.



Leia mais

Família de jovem desaparecido no Acre fecha acordo com editora para publicação de livros

Amigo de estudante desaparecido no Acre é indiciado por falso testemunho



Ao G1, a família informou que Bruno não deverá ficar na casa, que hoje atrai curiosos em função do desaparecimento. A polícia deverá ouvi-lo nos próximos dias.



O primeiro dos 14 livros foi publicado com o título "TAC - Teoria da Absorção do Conhecimento". É um relato das descobertas feitas pelo estudante, assinado por ele, e está à venda desde o final de julho nas livrarias.



Relembre o mistério



A mãe dele, Denise Borges, contou ao Diário Gaúcho, em 4 de março, que, no dia do desaparecimento, a família almoçou reunida e que tudo parecia bem. Depois da refeição, Bruno e o pai iriam de carro até a casa onde vivem, mas, perto do local, separaram-se, e o jovem seguiu a pé. Passou em casa e, depois, não foi mais visto, até a manhã desta sexta-feira.



Os pais haviam recém voltado de uma viagem que durou 25 dias. Nesse período, segundo Gabriela Borges, irmã de Bruno, o jovem se isolou no quarto, que ficava sempre trancado.



— Era um quarto normal, com cama e guarda-roupa. Nada nas paredes — lembrou Gabriela.



A réplica da estátua que estava no quarto do jovem, conforme a irmã, foi encomendada na semana anterior ao desaparecimento a um artista plástico de Rio Branco. A família conversou com esse artista e foi informada de que o estudante pagou R$ 9 mil pela obra.



Quando se deu conta do sumiço, a família ficou preocupada e cogitou se tratar de um sequestro. Depois, ao analisar o que ele havia feito no quarto, passou tratar o caso com um pouco mais de tranquilidade.



— Ficamos bastante preocupados. Agora a gente acredita que ele está bem. Ele tem um projeto, que é a publicação desses 14 livros. Acho que ele precisou fazer dessa forma – disse Gabriela à época.