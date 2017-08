Ressaca no mar provoca ondas de até 4 metros nas praias gaúchas

Alerta

Uma ressaca no mar provoca, desde quarta-feira (9), ondas de três e a quatro metros nas praias gaúchas, segundo informações da Marinha. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para as 15h desta quinta-feira (10), horário em que o fenômeno deve se intensificar ainda mais.

Segundo a Somar Meteorologia, as grandes ondas ocorrem devido a um sistema de baixa pressão no oceano, que provoca ventos intensos e empurra a água em direção à costa. O fenômeno, que se estende desde Chuí (RS) até Laguna (SC), deve seguir até sexta-feira (11). Na costa, as rajadas de vento ficam entre 60 km/h e 70 km/h.

Em alto-mar, as ondas podem chegar a cinco metros de altura, de acordo com previsão do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec/Inpe). Por isso, há alerta, especialmente, para as pequenas embarcações. O meteorologista Celso Oliveira, da Somar Meteorologia, explica que o fenômeno se intensifica em razão da lua cheia:

— Naturalmente, durante a lua cheia, costuma-se ter as maiores marés. Por isso, é uma situação perigosa, que soma a maré alta decorrente da lua cheia com o sistema de baixa pressão que provoca grandes ondas.

Nesta quinta-feira, os horários de maré mais alta devem ocorrer às 16h30min e às 22h30min.