Brigada Militar troca tiros com suspeitos de execução em Porto Alegre

Policiais do 11º Batalhão de Polícia Militar (BPM) entraram em confrontos com criminosos no bairro Vila Jardim, em Porto Alegre, no início da noite deste domingo. A Brigada Militar acredita que o grupo havia acabado de matar uma pessoa na Avenida Ipê.

O primeiro confronto entre polícia e bandidos se deu quando uma viatura, que se aproximava para atender uma ocorrência de incêndio na Avenida dos Prazeres, deparou com oito criminosos armados com submetralhadora, fuzil e pistola, por volta das 19h30min. Após troca de tiros, o grupo entrou em um beco com acesso para a Avenida Ipê, onde roubou uma EcoSport e um Fiesta para fugir.

Os policiais seguiram o Fiesta até a entrada de um beco no fim da Rua São Felipe, já no bairro Bom Jesus, onde houve nova troca de tiros. Os quatro criminosos conseguiram fugir. Na Avenida Saturnino de Brito, outra guarnição encontrou a EcoSport em deslocamento. Na fuga, os bandidos bateram em dois veículos e abandonaram a camionete. Três conseguiram escapar a pé e um foi preso. Ele foi identificado como Nilton da Silva Gonçalves, 25 anos.