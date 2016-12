Cabeças e corpos são encontrados em bairros diferentes de Porto Alegre

Violência

Cabeças de dois homens foram encontradas na Vila Jardim, zona norte de Porto Alegre, no começo da madrugada desta quinta-feira. Horas depois, dois corpos sem cabeça foram encontrados em via pública, no bairro Passo das Pedras.

A Brigada Militar foi chamada por volta de meia-noite por moradores da Vila Jardim que encontraram as cabeças na Rua Doutor Veiga Cabral. Sem identificá-los, a polícia disse apenas que tratava-se de homens de cor negra. Por volta das 7h, a BM foi acionada novamente, mas por moradores da Rua Irmã Terezilda Steffen, de que havia dois corpos na via.

Agentes do Departamento de Homicídios foram ao local e acreditam que sejam as mesmas vítimas. No entanto, somente a perícia ou identificação de familiares poderá confirmar.



Ainda não há informações sobre quem cometeu o crime. A Polícia Civil investiga o caso. A suspeita é que o crime tenha relação com a disputa entre traficantes.

