Casal é executado a tiros dentro de carro em São Leopoldo

Região Metropolitana

Um homem e uma mulher foram encontrados mortos com marca de tiros dentro de um Hyundai HB20 no bairro Vicentina, em São Leopoldo, na manhã desta quarta-feira. Conforme a Polícia Civil, as vítimas não foram identificadas, mas aparentam ser jovens, entre 20 e 30 anos. As informações são da Rádio Gaúcha.

O carro foi localizado por moradores da região, que acionaram o número 190. O veículo estava abandonado em um ponto próximo de um matagal da Avenida João Corrêa. Os corpos foram encontrados próximo das 8h. No entanto, a polícia acredita que as execuções tenham ocorrido pouco depois da meia-noite.

Leia mais

Homem é esquartejado e decapitado na zona norte de Porto Alegre

Jovem é morto com tiro na cabeça em Uruguaiana

Presos traficantes que usavam bar como ponto de venda de drogas em Cidreira



Segundo a Delegacia de Homicídios, o corpo da mulher estava no banco do carona, enquanto o do homem deitado no banco traseiro. Os investigadores acreditam que o duplo homicídio tenha ocorrido em outro lugar, e o veículo conduzido e abandonado na região por um dos assassinos.

A polícia ainda não sabe se o carro está em situação legal — apesar de as placas, que são de Porto Alegre, conferirem com o modelo. Será necessária a análise da perícia para identificar se o veículo não é roubado e confirmar quem são as vítimas.

A motivação do crime ainda é desconhecida.