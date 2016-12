Haitiano é assassinado com golpes de faca em Gravataí 

Homicídio

Um haitiano foi assassinado com golpes de faca na tarde desta sexta-feira em Gravataí, na Região Metropolitana. O crime aconteceu no pátio de uma pensão na avenida Presidente Kennedy, no bairro Marrocos.



Leia mais

Tio é preso por abusar de sobrinha de sete anos em Novo Hamburgo

Agente da EPTC foi enterrado com honras militares em Canoas

Polícia investiga ligação entre homicídio e tiroteio no bairro Mario Quintana



Jemps Janvier, 34 anos, teria sido morto após uma discussão com um brasileiro. Ele foi encontrado ferido por uma equipe da Guarda Municipal que o levou até o Hospital Dom João Becker, onde morreu minutos depois.



Segundo a Polícia Civil, o suspeito de ter cometido o crime é um homem conhecido na região por supostamente praticar furtos e roubos.