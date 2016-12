Localizada em Viamão adolescente que havia desaparecido da Ilha das Flores, em Porto Alegre

Fim de mistério

Uma menina de 13 anos que havia desaparecido da Ilha das Flores, na região do Arquipélago, em Porto Alegre, no último sábado, foi localizada no final da manhã desta segunda-feira em Viamão. Ela foi levada ao Conselho Tutelar da cidade e à tarde deverá ser ouvida no Departamento Estadual da Criança e do Adolescente (Deca), que apura o sumiço.



De acordo com a diretora do departamento, delegada Adriana Regina da Costa, ainda são desconhecidas as circunstâncias em que a adolescente foi encontrada. Um adolescente e um homem, que chegaram a ser detidos pela Brigada Militar no domingo por terem sido, supostamente, os últimos a terem contato com a adolescente, também serão ouvidos novamente.



Durante a manhã desta segunda-feira, Bombeiros chegaram a fazer buscas em uma região de mata na Ilha das Flores com o uso de cães farejadores. Havia a suspeita de que a menina pudesse ter sido vítima de um homicídio.