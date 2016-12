Morte em assalto a loja na zona norte de Porto Alegre é o 33º caso de latrocínio no ano

Violência

A confirmação da morte do agente da EPTC, Carlos Henrique Severo, com um tiro na cabeça durante assalto à loja Magazine Luiza, na Avenida Assis Brasil, na zona norte de Porto Alegre, durante a manhã desta quinta-feira marcou o 33º caso de latrocínio (roubo com morte) na Capital em 2016.



Conforme levantamento exclusivo da editoria de Segurança do Grupo RBS, desde que este acompanhamento começou a ser feito, em 2011, este é o ano com maior incidência de latrocínios em Porto Alegre. Houve um aumento de 43,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Severo foi a sétima vítima em assaltos a estabelecimentos comerciais.



O caso é investigado pela 9ª Delegacia de Polícia, que ainda não esclareceu se a vítima fazia compras ou trabalhava em um "bico" na loja. De acordo com a delegada Vandi Lemos, aproximadamente dez homens armados fizeram os assaltos em duas lojas vizinhas simultaneamente. Depois, fugiram em dois carros.



Imagens das câmeras de monitoramento são analisadas pela polícia e podem ajudar na identificação de suspeitos.