Policial civil reage a assalto e mata criminoso em Porto Alegre

Uma tentativa de roubo de carros em sequência terminou com um criminoso morto a tiros por um policial civil no começo da tarde desta segunda-feira no bairro Jardim Itu Sabará, na zona norte de Porto Alegre. O homem, ainda não identificado, tentou roubar o carro de um agente do Departamento de Investigações Criminais (Deic). O policial reagiu e houve troca de tiros. O agente não teve ferimentos.

Segundo a Brigada Militar, o criminoso havia roubado minutos antes um Etios prata na Avenida Alberto Pasqualini. O veículo, no entanto, tinha corta-corrente e parou poucos metros depois. O suspeito então tentou roubar outro carro na Rua Ary Tarragô. Mas este era dirigido pelo policial.



A Polícia Civil ainda atende à ocorrência.

