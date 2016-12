Schirmer promete entregar centro de triagem em fevereiro

Sistema prisional

O secretário estadual da Segurança Pública, Cezar Schirmer, prometeu para daqui a 45 dias a inauguração de um centro de triagem para 82 presos em Porto Alegre. Localizado na Rua Doutor Salvador França, o prédio, que pertence à Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe), abrigava detentas do regime semiaberto até a sua desativação, há pouco mais de um ano.

Leia mais

Casal é executado a tiros dentro de carro em São Leopoldo

Presos traficantes que usavam bar como ponto de venda de drogas em Cidreira

Polícia prende jovem acusado de matar ambulante em estação de metrô



O imóvel está sendo reformado pelo Exército, o que diminui o custo da obra, com preço estimado em R$ 400 mil. Na manhã desta quarta-feira, Schirmer visitou o imóvel e garantiu que a estrutura irá acabar com a superlotação das carceragens das delegacias.



— Isto vai eliminar imediatamente os problemas que nós enfrentamos referente às vagas nas delegacias — disse Schirmer.



Relembre alguns episódios que envolvem a superlotação dos presídios

19 de outubro

As consequências do caos provocado pela superlotação do Presídio Central e das principais penitenciárias do complexo de Charqueadas, que já afetavam a Polícia Civil, passaram a atingir o policiamento ostensivo. Em 19 de outubro, uma viatura da Brigada Militar (BM) e outra da Guarda Civil de Porto Alegre abrigavam presos, uma vez que as celas da 2ª e da 3ª Delegacias de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) estavam lotadas. Os veículos permaneceram estacionados até a manhã do dia seguinte junto à 3ª DPPA, na Zona Norte. Na viatura da BM, dois policiais militares do 19º BPM faziam a escolta de dois presos por tráfico de drogas.

6 de novembro

Presos que estavam sendo mantidos na carceragem DPPA de Canoas atearam fogo na cela. Uma policial passou mal ao inalar fumaça no combate ao incêndio e teve de ser socorrida no hospital. Presos batiam nas grades das celas e ameaçavam matar outros detidos.

7 de novembro

No dia seguinte, o secretário da Segurança Pública, Cezar Schirmer, admitiu que estava em estudo, e com boa possibilidade de ser adotado, o uso de contêineres para abrigar detentos recém-ingressos no sistema prisional.

9 de novembro

Dois presos foram algemados a lixeira em frente ao Palácio da Polícia, em Porto Alegre, onde passaram parte da madrugada. Tratavam-se de foragidos que foram detidos durante abordagem policial.

10 de novembro

Por medida de segurança e para não expor os presos, o comandante-geral da Brigada Militar, coronel Alfeu Freitas Moreira, orientou o policiamento para que mantenha as viaturas com os presos em ruas menos movimentadas de Porto Alegre.

16 de novembro

Depois da superlotação de celas nas DPPAs, do uso de viaturas da Brigada Militar para manter presos sob custódia e até do extremo de um preso algemado a uma lixeira em frente ao Palácio da Polícia, uma nova forma de custódia de preso foi vista diante da 2ª DPPA, no Palácio da Polícia. Desta vez, um preso foi mantido dentro do micro-ônibus do 21º BPM.

19 de novembro

Para evitar exposição e constrangimento, um micro-ônibus da BM que abrigava presos à espera de vagas em cadeias ficou estacionado no pátio do Palácio da Polícia. No entanto, insatisfeitos, os seis detidos quebraram janelas e estragaram bancos do micro-ônibus, que ficou completamente depredado em seu interior. Os presos pediam transferência, pois haviam passado a noite no veículo. Mesmo após a revolta, eles seguiram algemados dentro do micro-ônibus por algumas horas e foram autuados por depredação. Dentro da carceragem, outros detidos atearam fogo a roupas e protestaram contra as condições do local.

22 de novembro

Cezar Schirmer confirmou a utilização de um ônibus desativado como alternativa à detenção de presos que aguardam vagas no sistema prisional. O Trovão Azul, como é conhecido, tem capacidade para abrigar até 30 detentos e era utilizado pela Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) para transportá-los. Diferente do micro-ônibus da Brigada Militar, depredado no Palácio da Polícia por seis detentos, possui grades no seu interior.

24 de novembro

Neste dia, a Brigada Militar bloqueou parcial uma das principais vias de Porto Alegre em horário de pico: a Avenida Ipiranga. Em frente ao Palácio da Polícia, no sentido bairro, oito presos sob custódia da Brigada Militar em sete viaturas paradas sobre a faixa de rolamento e a calçada da Ipiranga inviabilizavam o serviço de patrulha de 15 policiais às 16h. A ocupação da via pelos veículos da polícia gerou lentidão e curiosidade de quem trafegava pela área. Em razão do calor, alguns policiais optaram por abrir as portas onde estavam os detentos para ventilar as celas. Conforme um policial, que preferiu não se identificar, dois presos estavam no local há três dias esperando transferência para o sistema prisional. Era consenso a insatisfação dos PMs.

30 de novembro

Ônibus-cela da Susepe começa a receber presos. Com capacidade para até 30 detentos, está estacionado em um pavilhão em frente à Academia da Polícia Civil, na Rua Comendador Tavares, no bairro Navegantes, zona norte da Capital, para ser utilizado enquanto são executados os trabalhos para a instalação do Centro de Triagem de presos provisórios no Presídio Central de Porto Alegre. Esta é a primeira das cinco estruturas previstas pelo governo estadual para solucionar a questão da superlotação das carceragens das delegacias de Polícia.