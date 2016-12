Traficante disfarçada com peruca, lente de contato e cílios postiços é presa no aeroporto de Porto Alegre  

Identidade falsa

Uma traficante de 23 anos, cabelos longos e loiros, cílios postiços e olhos azuis foi presa tentando embarcar para Manaus, no Amazonas, no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, na tarde desta quarta-feira.



Após investigação, a polícia constatou que as características da jovem não passavam de um disfarce. Na verdade, ela é morena, tem cabelo médio e olhos castanhos. A tentativa de passar despercebida pelas câmeras de monitoramento no saguão do aeroporto foi para esconder a própria identidade.



Fernanda Caroline Chaves Pinho, que usava documento de identificação de outra mulher de Manaus – sua cidade Natal, estava foragida da Justiça de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde foi presa por tráfico de drogas.



Em janeiro deste ano, ela já havia sido flagrada no aeroporto tentando transportar cerca de 40 kg de maconha para Manaus. Outra mulher e um rapaz também foram presos na ocasião com mais 20 kg de maconha e 8 kg de haxixe. Fernanda foi condenada a cinco anos e oito meses de prisão por tráfico de drogas. A polícia não soube esclarecer se ela fugiu na unidade prisional ou se recebeu progressão de regime e escapou em uma saída temporária.

O delegado Cléber Ferreira, responsável pela prisão no aeroporto de Porto Alegre, havia recebido informação da polícia de Campo Grande sobre o paradeiro dela. A equipe de investigação da Delegacia de Polícia para o Turista (DPTur) descobriu que a jovem se hospedou em hotéis luxuosos da cidade.



Um namorado gaúcho a acompanhava no momento da prisão. O homem alegou que não tinha conhecimento do crime.



— Esse mandado foi expedido pela comarca de Campo Grande. Fazia três semanas que ela estava aqui parando em hotéis com o namorado. Ela estava prestes a retornar para Manaus e nós passamos a monitorá-la — explicou Ferreira.

Além de continuar respondendo pelo tráfico de drogas no Mato Grosso do Sul, a jovem foi autuada em flagrante por falsidade ideológica e falsificação de documento. Ela ficará em uma unidade prisional feminina do Rio Grande do Sul até que seja transferida para Campo Grande.



— Ela confessou na ocasião em que foi presa na capital de Mato Grosso do Sul e estava traficando drogas — completou o delegado.