Ao menos um preso é morto em nova rebelião em presídio no RN 

Crise no sistema prisional

Um preso foi morto na noite desta quarta-feira durante rebelião em um presídio no Rio Grande do Norte. Desta vez, o motim acontece na Penitenciária Estadual do Seridó, o Pereirão, em Caicó, conforme o site G1.



A informação foi confirmada pela Coordenadoria de Administração Penitenciária (Coape), que afirma haver mais sete detentos feridos no tumulto da noite desta quarta. Detentos do Pavilhão B teriam arrombado um portão e quebrado o local onde funcionava a cozinha do presídio.

Agentes atiraram contra os participantes da rebelião para coibir novas investidas. Alguns presos colocaram fogo em objetos e subiram no teto da casa prisional. O Corpo de Bombeiros trabalha no local para conter as chamas.



O presídio onde acontece a rebelião tem capacidade para 257 detentos. Em dezembro do ano passado, havia 297 ocupantes. Na área destinada para mulheres, existem 53 presas nas 56 vagas disponíveis.



No último domingo, 26 presos foram mortos em rebelião na Penitenciária Estadual de Alcaçuz, na região metropolitana de Natal.