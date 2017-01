Casal é encontrado morto na zona sul de Porto Alegre

Crime

Um casal foi encontrado morto em uma casa na zona sul de Porto Alegre, na noite de terça-feira. A suspeita é de que o jovem, de 26 anos, tenha matado a companheira e cometido suicídio. O caso ocorreu na Rua Mário Totta, no bairro Tristeza. As informações são da Rádio Gaúcha.

Familiares da jovem chamaram a Brigada Militar (BM) por volta das 23h50min, quando a irmã da vítima encontrou os corpos na casa dos fundos do terreno da família, após estranhar que os dois não haviam mais aparecido.

Os corpos estavam caídos no chão e móveis ficaram revirados após uma possível briga. A mulher foi encontrada com sinais de asfixia e o homem estava caído ao lado de uma faca e com ferimento de corte no braço.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Amílcar Souza Neto, o casal namorou durante um período de dois a três anos e voltou a se encontrar recentemente, mas não tinha histórico de brigas graves.

A suspeita é de que o jovem tenha cometido suicídio após matar a ex-namorada, que não teve idade confirmada. Nenhum dos dois teve a identidade divulgada. A polícia investiga para confirmar se o motivo é passional e para definir se não há outros envolvidos no caso.