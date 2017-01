Dono de loja de baterias é baleado em assalto em Porto Alegre

Tentativa de latrocínio

O dono de uma loja de baterias foi baleado durante uma tentativa de assalto na tarde desta terça-feira, na Avenida Bento Gonçalves, no bairro Partenon, zona leste de Porto Alegre. Três homens armados estacionaram um carro branco na frente do comércio, desceram do veículo e anunciaram o assalto.



Pedro de Freitas Pinto foi rendido na garagem da loja, onde fica estacionado o carro e parte do estoque de baterias. O genro dele, que preferiu não se identificar, estava dentro do comércio na hora do roubo e ouviu os disparos.



— Escutei um "pá" e me escondi atrás do balcão. Quando saí na rua vi o seu Pedro passando mal. Chamei o socorro, mas foi difícil conseguir ligação — contou.



Pedro foi atingido por um disparo no braço e no abdômen. Ele foi levado para o Hospital Cristo Redentor, onde passou por cirurgia.



Segundo a Polícia Civil, uma arma longa foi deixada pelos bandidos na garagem do comércio. Até o final da tarde, a polícia não soube confirmar se Pedro reagiu ao assalto, nem precisar como a espingarda foi abandonada na garagem. Os criminosos não levaram nada.



Segundo o genro, Pedro já foi assaltado pelo menos quatro vezes no último ano.



— Quando ele está conseguindo dinheiro para pagar as contas, eles (assaltantes) vêm e levam tudo — lamentou.



O caso é investigado como tentativa de latrocínio.