Centro integrado de inteligência começa a operar até 15 de fevereiro em Porto Alegre, diz Schirmer

A previsão é de que até 15 de fevereiro esteja funcionando em Porto Alegre o centro integrado de inteligência, um dos eixos do Plano Nacional de Segurança anunciado pelo governo federal. Sem previsão de espaço físico próprio, o projeto consiste na integração entre os órgãos de segurança, com ampliação e agilidade da troca de informações e intensificação das ações de prevenção. A intenção é que os dados sejam compartilhados com outros Estados e com a União.

— A criminalidade não respeita limite geográfico, e é muito importante que o governo federal tenha percebido isso. É fundamental que se trate a segurança pública como problema nacional e não cada Estado trabalhando de forma isolada — disse o titular da Segurança Pública no RS, Cezar Schirmer.

Os núcleos vão contar com a participação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Federal, polícias militares e civis dos Estados, Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe).

— Já vínhamos trabalhando desta forma no Rio Grande do Sul. O que vai acontecer agora é o incremento de forças. A inteligência e a tecnologia, quando bem empregadas, conseguem suprir a escassez de recursos humanos — complementou o secretário.

Está prevista, ainda, a ampliação do efetivo da Força Nacional de Segurança para até 200 agentes. Esses policiais, segundo Schirmer, devem atuar "fundamentalmente" no policiamento ostensivo. O RS, que chegou a contar com 136 agentes em agosto, hoje trabalha com apenas 70. A redução de 51,47%, conforme o secretário, aconteceu devido à necessidade de deslocamento para outros Estados e também para combater os conflitos entre detentos das regiões Norte e Nordeste.

O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, deve desembarcar no Estado em fevereiro para, junto com as autoridades estaduais, esmiuçar o plano de ação em terras gaúchas.

Desde segunda-feira em Brasília, Schirmer aproveitou esta quarta-feira para se reunir com o ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra. No encontro, foi definida a criação de um grupo temático que desenvolverá campanhas para disseminar a cultura da paz entre crianças e jovens, com atuação, principalmente, nas escolas.