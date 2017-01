Detento que fugiu do presídio de Manaus posta foto em rede social

Após rebelião

Um dos detentos que fugiu do Complexo Penitenciário Anísio Jobim, em Manaus, onde mais de 60 presos morreram durante uma rebelião no domingo, publicou no Facebook uma foto durante a fuga. Na imagem, Brayan Bremer está com um amigo e aparece sujo de terra. A foto viralizou e, até as 16h45min, já tinha mais de 17 mil curtidas e 11 mil compartilhamentos.

Leia mais

Após rebelião com 60 mortos, ministro da Justiça vai a Manaus

Amazonas vai alugar contêiner para guardar corpos de presos

Massacre em presídio de Manaus foi "limpa geral" de facção, dizem investigadores



Na legenda de uma foto mais recente, também publicada na rede social, Brayan escreve que está chegando na cidade de Maués, no interior do Amazonas:

De acordo com o jornal O Estado de S.Paulo, Brayan foi condenado a sete anos de prisão por tráfico de drogas e estava preso no Instituto Prisional Antônio Trindade (IPAT). O número de foragidos do último domingo ainda não foi divulgado pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Segundo o secretário, Sérgio Fontes, o episódio é resultado de uma guerra entre duas facções pelo controle do tráfico de entorpecentes na cidade.

Em postagens anteriores no Facebook, Brayan comentava com amigos que "a liberdade estava chegando" e, numa selfie, ele escreveu "Família do Norte", nome da facção que, conforme a SSP-AM, atacou a rival PCC no presídio de Manaus.

Leia as últimas notícias