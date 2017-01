Duplo homicídio em Venâncio Aires é investigado pela polícia

Mistério

A Polícia de Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo, tenta esclarecer um duplo homicídio ocorrido no primeiro dia de 2017 que vitimou um casal de suinocultores.

Luís André Schulde, 38 anos, e a companheira dele, Fernanda Rodriga Hunemeyer, 33 anos, foram encontrados esfaqueados dentro do Vectra do casal no centro da cidade, distante duas quadras da Delegacia da Polícia Civil. O carro chamou atenção de pedestres porque estava parado com vidros fechados e com uma pessoa caída de costas no banco traseiro.

Policiais militares foram chamados e acionaram o Serviço Atendimento Móvel de Emergência (Samu). Como o veículo estava trancado, foi preciso quebrar um dos vidros. A chave foi encontrado perto do corpo de Schulde, que tinha perfurações de faca no tórax. No porta-malas, PMs localizaram Fernanda, seminua e com um corte profundo no pescoço.

Conforme o delegado Vinícius Lourenço de Assunção, o casal morava em uma comunidade rural, entre Lajeado e Santa Cruz do Sul, trabalhava com criação de porcos e não tinha antecedentes criminais. Policiais conversaram com familiares que relataram desconhecer desavenças envolvendo as vítimas. Pelo fato de o casal morar em outra cidade, a polícia acredita que o crime ocorreu em lugar ermo, e os corpos foram abandonados em Venâncio Aires.

— Trabalhamos para descobrir os autores e o motivo do crime — afirmou o delegado.