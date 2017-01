Noite tem sete mortes e ambulância abordada por criminosos em Porto Alegre

Violência

Se 2016 foi um ano marcado por aumento nos índices de homicídio em Porto Alegre, que registrou 27,4% mais assassinatos que o ano anterior, 2017 começou também com violência.



Entre a noite de domingo e a madrugada desta segunda-feira, pelo menos sete pessoas foram executadas e uma ambulância foi abordada por bandidos na Zona Norte.



Os crimes iniciaram por volta de 21h no bairro Passo das Pedras. Segundo a Polícia Civil, uma ambulância do Samu foi parada por três veículos com sete pessoas armadas. Os criminosos colocaram o corpo do adolescente Talisson Douglas Barros, de 15 anos, na maca da ambulância e ordenaram que a equipe o levasse ao hospital.



Segundo a coordenadora de enfermagem do Samu, Ana Maciel, o enfermeiro da unidade móvel orientou o grupo a acionar a Brigada Militar, pois o adolescente já havia morrido por ferimentos de tiros. Contrariados em chamar a polícia, os criminosos exigiram que a ambulância conduzisse a vítima. Após atender a determinação do bando, o Samu pediu escolta da Brigada Militar e levou o corpo até o Hospital Cristo Redentor.



— Quando se constata o óbito, não se coloca dentro da ambulância, esse trabalho é da perícia. A unidade estava indo para outro atendimento que acabou sendo inviabilizado. As equipes estão preparadas para lidar com situações de estresses, mas não podem ser ameaçadas, isso dificulta o nosso trabalho, a população perde com isso — avaliou a coordenadora.



Seis mortes na madrugada



Mais tarde, conforme informações da Brigada Militar, um duplo homicídio foi registrado no bairro Rubem Berta. Dois homens foram executados por volta de 1h40min na Rua Osvaldo Franca Júnior, no bairro Rubem Berta.



Vinte minutos depois, um homem foi assassinado na Rua Domingos de Abreu, no bairro Sarandi. Passaram-se mais 10 minutos até o terceiro crime, quando um casal foi morto dentro de uma casa na Rua Irmãos Maristas, no bairro Jardim Leopoldina.



O último homicídio aconteceu por volta de 5h. Um homem foi morto na rua Jornal O Povo, no bairro Jardim Itu-Sabará.



Todas as vítimas da madrugada foram assassinadas a tiros e ainda não foram identificadas.



A delegada Luciana Smith, da 5ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, trabalha na investigação dos casos. Ela não descarta a possibilidade de haver relação entre algumas mortes.