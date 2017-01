Falso médico é preso por vender atestados pelas redes sociais

Golpe na rede

Uma ação da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, do Deic, prendeu nesta quinta-feira, no bairro Niterói, em Canoas, um homem de 31 anos suspeito de oferecer e vender pelas redes sociais atestados médicos falsos.

De acordo com a delegada Luciana Caon, o homem apresentava-se como médico e anunciava receituários médicos a partir do Facebook. Depois, os comercializava pelo WhatsApp.

Leia mais:

— Fazemos um monitoramento constante das redes sociais. Foi assim que descobrimos este perfil e o lucro que vinha obtendo com a venda de atestados médicos — aponta a delegada.



Na casa do suspeito, os agentes apreenderam carimbos de médicos, além de receituários preenchidos e em branco. Agora, a investigação vai apurar a forma como ele obtinha os documentos.



O homem foi autuado em flagrante.