Foragido do semiaberto é preso por estupro em Capão da Canoa 

Litoral Norte

Agentes da delegacia de polícia de Capão da Canoa prenderam na manhã desta quinta-feira um suspeito de estuprar uma adolescente de 16 anos na beira da praia na última segunda-feira. Ele foi detido em uma área de invasão em Capão Novo, conhecida como Posto 6, e portava duas armas, um revólver e uma espingarda. O chefe de Investigação da DP, Renato Toscani, diz que o investigado é foragido do regime semiaberto de Osório.

A menina e o namorado passeavam na orla de Capão Novo por volta de 7h quando foram abordados pelo criminoso. O homem estava armado e ameaçou matar o casal se houvesse algum tipo de reação. A vítima foi estuprada na praia na frente do companheiro. Ela é veranista e moradora da Região Metropolitana de Porto Alegre. Apesar da família já ter ido embora do Litoral, a jovem ainda terá de fazer o reconhecimento do suspeito.

Toscani destaca que outro homem e uma mulher também foram presos hoje em Capão Novo. Eles têm ligação com o tráfico de drogas e estavam na mesma casa do suspeito de violentar a adolescente.

"Sobre o suspeito de estupro, ele tem antecedentes criminais por tráfico e roubo, além disso, é investigado por outros estupros em Capão da Canoa", diz Toscani.

Com a prisão dele, a polícia espera que outras vítimas possam fazer o reconhecimento do investigado. Informações podem ser repassadas ou obtidas pelo telefone 51 - 3665 2211. A DP só vai divulgar o nome do suspeito após o reconhecimento das vítimas.