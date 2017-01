Justiça aceita pedido da Susepe e adia abertura de presídio de Lajeado para segunda-feira

Sistema prisional

Atendendo a um pedido da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe), a Justiça autorizou o adiamento da abertura do Presídio Feminino Estadual de Lajeado para segunda-feira. De acordo com o diretor do Foro da Comarca da cidade, juiz Luís Antônio de Abreu Johnson, o governo providenciará tudo que falta até sexta-feira — prazo inicial para ocupação —, mas as detentas só começarão a ser transferidas no começo da próxima semana.

— A decisão foi determinada para fazer a máquina estatal funcionar, e funcionou. Um dia a mais não vai mudar nada — justificou Johnson.

De acordo com o magistrado, o pedido foi feito em uma reunião informal com diretores da Susepe. Segundo a superintendência, ainda falta resolver a rede de internet, cuja instalação deve ser concluída na próxima segunda-feira. A medida é necessária para que funcione o sistema de identificação das presas.



Na sexta-feira, o juiz deve inspecionar o presídio para checar se tudo está dentro do acordado e da lei.

Pronto desde a metade do ano passado, o presídio de Lajeado, com capacidade para abrigar 84 presas, chegou a ser inaugurado há cerca de 40 dias, mas dependia de investimentos estruturais, como utensílios para cozinha, extintores de incêndio e sistema de gás. A comunidade se mobilizou e bancou tudo, e uma mobilização providenciou Plano de Prevenção Contra Incêndio (PPCI) provisório.

Na manhã de quarta-feira, a superintendente da Susepe, Ane Stock, exonerou o titular da delegacia penitenciária da região de Lajeado, decisão foi apoiada pelo secretário da Segurança, Cezar Schirmer.

