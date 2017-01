Força Nacional chega a Manaus para reforçar segurança nos presídios

Após rebeliões

Massacre no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), na foto, matou 56 detentos na semana passada

Os primeiros 29 agentes da Força Nacional desembarcaram em Manaus às 4h55min desta terça-feira, segundo o G1. Um segundo voo da Força Aérea Brasileira (FAB) deve chegar por volta das 9h45min, completando um total de 100 policiais. A medida faz parte do auxílio do governo federal para reforçar a segurança do sistema prisional.

Somente na semana passada, rebeliões em penitenciárias no Amazonas e em Roraima resultaram na morte de cerca de 100 presidiários. Além desses dois Estados, outros cinco pediram ajuda: Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Tocantins.

Os agentes da Força Nacional não irão substituir os agentes penitenciários locais, mas reforçarão a segurança do entorno, podendo dar apoio a barreiras, ajudar na recaptura de fugitivos, escolta e guarda de presos.

Desde o dia 1º de janeiro, pelo menos 64 presos foram mortos em três unidades: Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), Instituto Penal Antônio Penal (Ipat) e na Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, onde quatro detentos foram mortos na madrugada de domingo.

Além de equipamentos e armamentos, o governo do Amazonas pediu transferências de presos mais perigosos para presídios federais.



Defensoria Pública pede liberação de presos



A Defensoria Pública da União (DPU) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) que determine aos juízes que soltem presos no Amazonas, de modo que permaneça no regime fechado a quantidade equivalente ao número de vagas em cada presídio.

No pedido, a DPU sugere como medida a progressão de regime – do fechado para o semiaberto ou do semiaberto para o aberto – quando faltarem vagas nas penitenciárias. Em último caso, condenados poderiam cumprir a pena em casa, em regime domiciliar, desde que submetidos a monitoramento eletrônico.

O processo foi distribuído por sorteio para análise do ministro Dias Toffoli e inclui um pedido de liminar (decisão provisória). Como o STF está em recesso, o caso foi encaminhado para a presidente da Corte, Cármen Lúcia, que está de plantão durante esse mês e poderá atender ao pedido.