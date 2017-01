Homem é morto a tiros em Gravataí 

Região Metropolitana

Um homem ainda sem identificação foi morto na noite desta sexta-feira, em Gravataí, na Região Metropolitana. O crime ocorreu pouco antes das 22h30min na parada 61 da Avenida Dorival Cândido Luz de Oliveira. As informações são da Rádio Gaúcha.



Conforme a Brigada Militar, o homem foi morto com vários tiros dentro de um veículo com placas de Sapiranga. O local está isolado para o trabalho da perícia. A BM ainda não tem suspeitos do crime.



*Rádio Gaúcha