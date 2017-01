Homem é morto com tiro na cabeça no bairro Rubem Berta, zona norte de Porto Alegre

Violência

A polícia ainda investiga as circunstâncias da morte de um homem ainda não identificado ocorrida pouco depois das 21h desta quinta-feira na Avenida Plínio Kroeff, na Vila Santa Maria, bairro Rubem Berta, na zona norte de Porto Alegre.



De acordo com o delegado Adriano Melgaço Júnior, do Departamento de Homicídios, o homem foi atingido por pelo menos um disparo na cabeça e morreu no local. Outro homem ficou ferido no mesmo crime e foi socorrido ao Hospital Cristo Redentor.



Os investigadores ainda apuram informações sobre os autores do crime. Somente nesta quinta-feira, cinco pessoas foram assassinadas na zona norte de Porto Alegre. A Vila Santa Maria é considerada um dos redutos de uma facção criminosa em confronto aberto contra rivais dos bairros Passo das Pedras e Mario Quintana desde o final de 2016.