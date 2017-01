Líderes da rebelião em Manaus serão transferidos para presídios federais, diz ministro

Facção FDN

Os líderes da facção Família do Norte (FDN), que provocaram uma rebelião no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), em Manaus, serão transferidos para presídios federais. A decisão foi anunciada pelo ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, após encontro com o governador do Amazonas, José Melo de Oliveira, na segunda-feira.

— A intenção é fazer essa transferência o mais rápido possível — disse o ministro.



Moraes também anunciou uma ajuda ao Instituto Médico Legal (IML) para que as 56 vítimas da chacina — a maior depois do massacre no Carandiru — sejam rapidamente identificadas.



O ministro viajou ao Amazonas na tarde de segunda-feira. O Ministério da Justiça já havia divulgado nota afirmando que se colocava à disposição do governador de Manaus. A assessoria do ministro também afirmou que, se houvesse solicitação, o governo poderia deslocar agentes da Força Nacional de Segurança a Manaus e viabilizar a transferência de presos para penitenciárias federais.

Na semana passada, o Fundo Penitenciário Nacional repassou R$ 1,2 bilhão aos fundos penitenciários estaduais. Cada Estado recebeu cerca de R$ 45 milhões, sendo R$ 33 milhões destinados para a construção de novos presídios e R$ 12 milhões para equipamentos. Os recursos serão utilizados para sanar os efeitos da rebelião.

Foto: Leandro Maciel / RBS

