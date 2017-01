MAPA: veja onde cada facção criminosa atua no Brasil

Infográfico

O conflito que ocasionou a morte de 56 detentos dentro do complexo Anísio Jobim, em Manaus (AM), revela a força de grupos criminosos que dominam cadeias brasileiras e tendem a expandir suas desavenças e atos de crueldade para as ruas, a exemplo do que já ocorreu há três décadas na Colômbia.



Desde junho, quando o Primeiro Comando da Capital (PCC), de São Paulo, matou o traficante Jorge Rafaat, no lado paraguaio da fronteira com o Brasil, especialistas vêm alertando para o recrudescimento das relações entre a facção e o Comando Vermelho, grupo radicado no Rio de Janeiro. O PCC tem integrantes ou apoiadores em 22 Estados brasileiros e a guerra contra o CV em Manaus é mais um capítulo do fim de uma antiga parceria entre aliados. O perfil empresarial do grupo paulista contrastou com o estilo informal dos cariocas que medem forças derramando sangue.

Veja, no mapa abaixo, como está a distribuição das facções pelo país:

