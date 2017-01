RS deve receber R$ 65 milhões para construir dois presídios

Sistema prisional

O Rio Grande do Sul deve receber R$ 65 milhões do Plano Nacional de Segurança Pública. Entre outros investimentos, o dinheiro será aplicado na construção de dois presídios.

Conforme a Secretaria Estadual da Segurança Pública (SSP), as cadeias serão erguidas em Rio Grande, no Sul, e em São Leopoldo, no Vale do Sinos. A capacidade total das duas prisões será de 600 vagas e o custo das obras é estimado em R$ 31,9 milhões.

O restante do dinheiro será aplicado para melhor equipar as cadeias já existentes no Estado. Ainda conforme a SSP, não há previsão de verba a ser destinada para investigação de homicídios e contratação de servidores.

Do total do dinheiro a ser encaminhado pelo Fundo Penitenciário Nacional (Funpen), R$ 44,7 milhões já foram depositados na conta do Estado.