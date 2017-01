Motorista é tirado de carro e morto a tiros em Caxias do Sul 

Violência

Criminosos tiraram um homem de dentro do carro que conduzia e mataram a vítima a tiros na noite desta segunda-feira em Caxias do Sul. O caso aconteceu por volta das 21h50min na Avenida Maurício Sirotsky Sobrinho, no bairro São Victor Cohab. As informações são da Rádio Gaúcha.



Moradores da região acionaram a polícia e informaram que pelo menos dois criminosos desceram de dois veículos e abordaram o homem que estava em outro carro. O crime ocorreu em frente ao cemitério. Segundo a Brigada Militar (BM), a vítima, ainda não identificada, morreu no local, após ser colocada no chão e sofrer diversos disparos de arma de fogo.



Um carro ficou no local, mas a polícia não confirma se é o veículo conduzido pela vítima, já que está em nome de outra pessoa e sem registro de furto. A polícia apura a motivação e a autoria do crime. Ninguém foi preso até o momento.



