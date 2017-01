Mulher mata homem com golpe de faca em Novo Hamburgo

Vale do Sinos

Uma jovem de 18 anos matou com golpe de faca um homem de 24 anos, na manhã desta quarta-feira, em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. De acordo com a Polícia Civil, ela relatou que havia sido estuprada, no último domingo, e que a situação quase se repetiu nesta quarta. Anderson William Fraga levou uma facada no pescoço. As informações são da Rádio Gaúcha.

Conforme depoimento do padrasto da jovem ao delegado Enizaldo Plentz, foram ouvidos gritos de socorro dos dois envolvidos. Quando chegou ao local, o padrasto encontrou Fraga morto, com marcas de arranhões no rosto e com as mãos e os pés amarrados com barbantes.

A jovem mostrou hematomas nas costas, que seriam resultado das agressões sofridas no domingo. No entanto, ela não chegou a registrar a primeira ocorrência na delegacia. Ainda conforme o depoimento, os dois não eram namorados e teriam se conhecido durante uma caminhada da jovem pelo bairro.

As circunstâncias do crime, como a forma como Fraga foi até o local do crime, serão investigadas pela polícia.