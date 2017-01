"Não ouvimos nada, só vimos que começou a escorrer sangue", diz tia de criança atingida por bala perdida

Gravataí

Um menino de cinco anos foi atingido por uma bala perdida enquanto assistia à queima de fogos em Gravataí, na Região Metropolitana. A criança estava no colo do pai, em frente à casa da família, no bairro Caça e Pesca, quando começou a chorar. A mãe então percebeu o ferimento provocado pelo projétil próximo à orelha do menino.

A vítima foi levada ao Hospital Dom João Becker, no município, e encaminhada cerca de uma hora depois para o Pronto Socorro de Porto Alegre (HPS), onde passou pro cirurgia e está em coma induzido na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

De acordo com familiares, o fato ocorreu cerca de três minutos após a meia-noite. O barulho dos fogos era bastante alto no momento, e não se sabe de onde o disparo poderia ter partido. Pouco antes de ser atingido, o menino havia abraçado os avós, pais e tios em comemoração ao Ano-Novo.

— Estávamos todos na frente de casa olhando os fogos de artifício, brincando e conversando. De repente, o meu irmão percebeu que o meu sobrinho estava chorando e o colocou no chão. Não ouvimos nada, só vimos que começou a escorrer sangue. Logo o colocaram no carro e levaram para a emergência. Ele ainda estava conversando, consciente — conta a tia do menino.

No hospital, a criança passou por um exame de raio X, que detectou a presença do projétil no crânio. De acordo com o titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Gravataí, delegado Felipe Borba, a bala teria entrado pela parte superior da cabeça da criança e se deslocado para a parte esquerda, ficando alojada próxima ao ouvido.

Os médicos optaram por não remover a munição do cérebro da vítima. O menino apresentou dificuldades motoras e de fala em decorrência do tiro, mas os especialistas disseram à família que não descartam a possibilidade de recuperação plena dos movimentos.

— Ele está na UTI, em coma induzido, para não se mexer demais. O cérebro esta desinchando aos poucos, e ele está reagindo bem aos movimentos. Os médicos nos disseram que a bala passou a poucos milímetros de distância da veia principal — afirmou a avó da vítima.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Gravataí. A suspeita principal é de que alguém tenha atirado para cima, e o disparo tenha acertado a criança. No entanto, outras possibilidades também serão consideradas pela polícia.