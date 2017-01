Ônibus voltam a circular na zona sul de Porto Alegre após reforço do policiamento

Após ataque

Após o arrastão e o incêndio de um ônibus da linha T3 no final da tarde de quarta-feira, ao lado do Postão da Vila Cruzeiro, na zona sul de Porto Alegre, 12 linhas de ônibus que passam pela região pararam de sair das garagens. Com o reforço do policiamento na manhã desta quinta-feira, o transporte foi normalizado após cerca de 10 horas de paralisação.

As linhas que voltaram a circular às 6h30min são: 149 - 149.1 - 177 - 195 - 244 - 244.1 - 263 - 264 - 265 - 282 - 282.1 - C80.

De acordo com a BM, além de um maior número de policiais do Batlhão de Operações Especiais alocado na região, barreiras, abordagens e incursões pelas ruas da Vila Cruzeiro estão sendo feitas com o objetivo de garantir a segurança de trabalhadores, do posto de saúde, e de funcionários e passageiros dos ônibus.

— (A operação) não tem data para terminar — afirmou o capitão do 1º Batalhão de Polícia Militar (BPM) Luiz Fernando Farias.



Um dos objetivos da polícia é tentar identificar os envolvidos no ataque de quarta-feira, que supostamente são moradores da região. Um homem, suspeito de envolvimento, já foi preso na manhã desta quinta-feira.

No final da tarde de quarta, o ataque teria começado quando um passageiro fez sinal para embarcar em um T3 na parada do Postão e, logo atrás dele, quatro homens armados entraram no veículo. Um deles anunciou o roubo ao motorista enquanto os outros três já pegavam objetos de todos os cerca de 50 passageiros. Em seguida, teriam mandado todos desembarcarem e espalharam gasolina pelo veículo para iniciar o incêndio.

Mais cedo, no mesmo local, moradores fizeram protesto reclamando dos alagamentos causados pela chuva da noite de terça. A Avenida Moab Caldas e a Rua Professor Manoel Lobato chegaram a ser bloqueados durante a manifestação.



