Polícia encontra mais dois corpos enterrados em penitenciária em Roraima

O Governo de Roraima informou, neste sábado, ter encontrado, após buscas, dois corpos enterrados na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo (PAMC). Com isso, sobe para 33 o número de mortos no massacre ocorrido na unidade.

As duas vítimas foram localizadas na ala da cozinha. Elas ainda não foram oficialmente identificadas, o que dependerá de perícia a ser realizada pela Polícia Civil, cujos agentes foram ao local para a remoção dos corpos.



Neste sábado, antes de os mortos serem encontrados, o secretário de Justiça e Cidadania de Roraima, Uziel Castro, informou que o governo estava investigando denúncia de familiares de presos de que haveria dois detentos enterrados no complexo. Eles seriam Erismar Duran e Jaime de Conceição Pereira. A informação teria vindo de "dentro da penitenciária".

Buscas foram realizadas no local após as famílias dos detentos denunciarem e indicarem precisamente o local das duas possíveis ocultações de corpos



A dona de casa Simone Conceição, mulher de Jaime, buscava informações do preso pela manhã.

— Ele não é bicho para ficar enterrado lá — disse.

Após a crise no complexo, o governo de Roraima pretende pedir novamente ao Ministério da Justiça a ajuda da Força Nacional de Segurança Pública. A governadora Suely Campos (PP) havia solicitado no ano passado a ajuda do governo federal para controlar rebeliões nos presídios estaduais, mas o pedido foi negado à época.



