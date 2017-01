Porto Alegre terá efetivo da Força Nacional ampliado para 200 homens

Plano Nacional de Segurança

Com a promessa do governo federal de instalar em Porto Alegre um centro integrado de inteligência, o efetivo da Força Nacional na capital gaúcha será ampliado para 200 policiais militares.

A expectativa do secretário da Segurança do RS, Cezar Schirmer, é que o reforço chegue em fevereiro, previsão para instalação do centro de inteligência, que dará prioridade para a diminuição do número de homicídios.

Atualmente, há cerca de 70 policias da Força Nacional no Estado. O Ministério da Justiça pretende instalar os centros nas 26 capitais e no Distrito Federal. Porto Alegre, Aracaju (SE) e Natal (RN) serão as primeiras contempladas.

Nas próximas semanas, técnicos do Ministério da Justiça e de outros órgãos federais irão ao Rio Grande do Sul para reuniões com representantes do governo do Estado. As discussões vão acertar os detalhes do funcionamento do centro.