Temer cancela evento que discutiria segurança com governadores

Caos prisional

O presidente Michel Temer cancelou o encontro com governadores, que estava previsto para quarta-feira, no Palácio do Planalto. O Ministério da Justiça ainda avalia se o titular da pasta, Alexandre de Moraes, receberá os governadores, se ele terá novas conversas com secretários estaduais de Segurança ou se a finalização do Plano Nacional de Segurança ficará para outro momento.



A Secretaria de Imprensa do Planalto não informou o motivo do cancelamento da agenda de Temer. A expectativa era de que a solenidade junto a governadores servisse para a assinatura da adesão ao plano, que foi anunciado há duas semanas e também foi alvo de discussão nesta terça-feira, em reuniões de Moraes com os secretários da área de segurança dos Estados.



Após o anúncio do cancelamento, o secretário estadual de Segurança do Rio Grande do Sul, Cezar Schirmer, informou que o governador José Ivo Sartori não irá mais a Brasília.



Nos bastidores, um dos motivos cogitados para o cancelamento do encontro seria a pressão de governadores e secretários para tratar da implementação de medidas contra a criminalidade em conversas separadas, avaliando a situação de cada Estado e região.