Quatro pessoas são mortas a tiros na zona sul de Porto Alegre

Violência urbana

Quatro pessoas foram mortas a tiros no início da noite desta quarta-feira, na zona sul de Porto Alegre. Conforme a Brigada Militar, o primeiro homicídio ocorreu na Rua Timbaúva, bairro Restinga. Um casal, ainda não identificado, foi morto a tiros em via pública por volta das 18h.

Às 19h15min, na Rua da Fé, no bairro Cavalhada, uma pessoa foi morta a tiros. Trinta minutos depois, um homem foi encontrado morto e com os pés amarrados na Rua dos Canudos, no bairro Cascata. Nenhuma das vítimas foi identificada pela polícia. Não há suspeitos.