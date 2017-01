Secretário de Roraima diz que crime em presídio "possivelmente" foi cometido por PCC

Governo

O secretário de Justiça e Cidadania do Estado, Uziel de Castro Júnior, afirmou em entrevista à Rádio BandNews que as informações preliminares dão conta que membros do Primeiro Comando da Capital (PCC) "possivelmente tenham cometido esses crimes", referindo-se aos 33 presos que foram mortos na madrugada desta sexta-feira, na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, em Boa Vista.



— Não existem facções de outras organizações criminosas no local (além do PCC) — disse.

Castro Júnior declarou que as autoridades ainda não sabem o que motivou o ato, mas que equipes estão na unidade para verificar a situação. Ele afirmou que há superlotação no sistema prisional do Estado, mas reiterou que existem projetos para construção de mais presídios, com a abertura de mais de 1 mil vagas em 2017.