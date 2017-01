Suspeito de cárcere privado é preso com cabelo de vítima em Gravataí

Região Metropolitana

Um homem foi preso suspeito de ter mantido a ex-namorada em cárcere privado durante duas semanas em Viamão. Ele foi detido por estar foragido da Justiça, com uma moto roubada e por porte ilegal de arma por volta das 20h30min deste domingo na RS-118, em Gravataí. O criminoso carregava uma mecha de cabelo, que a polícia suspeita que seria utilizada em uma negociação para pedir dinheiro em troca da libertação da vítima.

De acordo com informações da Rádio Gaúcha, policiais do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) perceberam que a moto era roubada e acompanharam o homem por oito quilômetros após ele não obedecer o sinal sonoro determinando que parasse.



Além de estar com a moto roubada, o homem estava foragido do sistema prisional e portava um revólver que não estava registrado. Ele também transportava uma mecha de cabelo com cerca de 30 centímetros.

Quando a prisão era registrada na delegacia de Gravataí, policiais da delegacia de Viamão entraram em contato avisando sobre uma mulher que alegou ter conseguido fugir após ter sido mantida por cerca de duas semanas em cárcere privado. Conforme o CRBM, ela disse ter sido estuprada e apontou o foragido como responsável pelo crime.

A mulher vai passar por exames que possam comprovar a acusação de estupro. O suspeito tem um extenso histórico de envolvimento em crimes e nega que tenha cometido cárcere privado.