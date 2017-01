Uma semana após massacre, nova rebelião em Manaus deixa mortos

Caos prisional

Uma semana depois de registrar rebeliões com 60 mortes em presídios, Manaus voltou a ter um motim em prisão. Quatro detentos foram mortos na madrugada deste domingo na cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, no Centro de Manaus. Três deles foram decapitados. O local abriga os presos que foram transferidos do Complexo Penitenciário Anísio Jobim, o Compaj, por não fazerem parte da facção Família do Norte. As equipes do Instituto Médico Legal e da Polícia Militar estavam no local na manhã deste domingo e a Secretaria de Administração Penitenciária fazia a contagem dos presos.

Com as novas vítimas, o número de presos mortos no Amazonas por conta dos desdobramentos da guerra entre as facções FDN e Primeiro Comando da Capital (PCC) sobe para 64. Em Boa Vista (RR), na semana passada, houve mais 33 mortos.

A Cadeia Pública de Manaus estava desativada desde outubro do ano passado por conta das péssimas condições de conservação, mas teve de ser reativada para abrigar os presos que corriam risco de morte no Compaj. Cerca de 280 detentos foram levados, na semana passada, para o local.

O secretário de Administração Penitenciária do Amazonas, Pedro Florêncio, confirmou as mortes e afirmou que não se trata de briga de facção pelo fato de não haver no local presos de grupo diferentes.

– Não houve briga de facção porque todo mundo era do mesmo grupo. Todos eram os presos que eram ameaçados, que não tinham convivência, que estavam em áreas de seguro, de isolamento, nos outros presídios. Quando houve aquela rebelião, com as ameaças de matá-los também, nós os trouxemos para cá. Eles se matam entre eles mesmos – explicou. Para Florêncio, as mortes desta madrugada ainda são "algo incompreensível".

A FDN é apontada pela Polícia Federal como a terceira maior facção do Brasil - atrás apenas do PCC e do CV. A organização criminosa surgiu por volta do ano de 2006 após a união de dois grandes traficantes amazonenses que cumpriam suas penas em presídios federais. Gelson Lima Carnaúba, o G, e José Roberto Fernandes Barbosa, o Pertuba, saíram do sistema prisional federal com destino ao Amazonas "determinados ou orientados", segundo a PF, a estruturarem uma facção criminosa nos moldes do PCC e CV.

O temor é de que a briga entre as facções provoque motins em outras regiões do país. Em resposta à crise nas prisões, o governo federal lançou o Plano Nacional de Segurança, que prevê a construção de cinco penitenciárias federais e recursos para que Estados façam outras prisões.