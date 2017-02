Cabeça de jovem é encontrada na rua em Alvorada

Violência

Mais um caso de decapitação intriga a polícia na Região Metropolitana. Dessa vez, a cabeça de um jovem ainda não identificado foi encontrada por moradores do bairro Jardim Aparecida, em Alvorada, por volta das 22h desta terça-feira. O corpo da vítima ainda não foi encontrado pela Brigada Militar.



A descoberta macabra aconteceu na esquina entre as ruas Mário de Deus e Nossa Senhora Aparecida, em frente a uma madeireira. O caso será apurado pela Delegacia de Homicídios de Alvorada.



Desde o começo do ano, este é o oitavo caso de esquartejamento — cinco deles com decapitações — na Região Metropolitana.



Este foi o segundo homicídio da noite na cidade. Pouco antes, um homem ainda não identificado foi morto a tiros na Rua Flor da Serra, no bairro Passo do Feijó. A polícia ainda apura alguma possível relação entre os dois crimes.