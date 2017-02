Corpo é encontrado em carro incendiado na zona norte de Porto Alegre

Violência

O corpo de uma pessoa ainda não identificada foi encontrado dentro de um carro HB20, com registro de roubo, incendiado na Rua Irmão Ildefonso Luiz, no bairro Mario Quintana, próximo à entrada do Parque Chico Mendes, na zona norte de Porto Alegre.



O crime foi constatado por volta das 8h deste domingo, quando o carro em chamas alertou aos moradores da região. O fogo foi controlado pelos Bombeiros. Agentes do Departamento de Homicídios estiveram no local e somente exames periciais poderão determinar o sexo da vítima e a sua identificação. O corpo ficou bastante carbonizado. O caso será apurado pela 5ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Capital.



Mais cedo, por volta das 6h30min, um homem ainda não identificado foi encontrado morto dentro de um carrinho de supermercado, deixado na Rua Doutor Júlio Olszewski, no bairro Floresta, também na zona norte da Capital.



De acordo com a polícia, o homem foi morto a facadas. A suspeita é de que o crime não tenha acontecido naquele local, mas o corpo abandonado ali. A 2ª DHPP investigará o crime.