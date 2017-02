Dois homens são baleados no Centro de Porto Alegre

Violência

Dois homens que não tiveram as identificações fornecidas pela Brigada Militar foram baleados na madrugada desta quinta-feira no Centro de Porto Alegre. A dupla estava na esquina da Avenida Salgado Filho com a Rua Marechal Floriano, próximo de 1h, quando foi atacada a tiros. As informações são da Rádio Gaúcha.



O relato de testemunhas é de que os criminosos passaram em um Gol escuro atirando pelo local. Eles fugiram e não foram encontrados nas buscas do 9º Batalhão de Polícia Militar.



Um dos feridos foi levado por uma ambulância ao Hospital de Pronto Socorro (HPS). Ele foi atingido por tiros em uma das pernas e em um braço. O outro foi socorrido por pessoas que estavam próximas. De acordo com a BM, um deles tem antecedentes criminais e deixou recentemente um presídio.