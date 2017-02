Governo do Espírito Santo confirma 143 mortos durante motim de PMs 

Segurança

A Secretaria de Estado da Segurança do Espírito Santo (Sesp) divulgou, nesta terça-feira, balanço oficial sobre o número de mortos durante a onda de violência que atingiu o Estado nos últimos dias após motim iniciado por policiais militares capixabas. Segundo o governo, 143 homicídios foram registados entre 4 e 13 de fevereiro. Essa é a primeira vez, desde o início da paralisação, que um órgão oficial do governo do Espírito Santo divulga esse tipo de informação. As informações são do site G1.



Os números não se distanciam dos dados apresentados pela Sindicato dos Policiais Civis do ES. Conforme a categoria, seriam 145 mortes.



Durante o motim, a circulação de ônibus no Estado foi prejudicada diversas vezes e saques foram realizados em estabelecimentos comerciais. O governo enviou agentes da Força Nacional de Segurança e as Forças Armadas para auxiliar no combate à criminalidade.

