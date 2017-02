Homem é morto a facada em briga de vizinhos na zona leste de Porto Alegre

Violência

Um homem identificado como André Luís Salatino Canavezi, 48 anos, foi morto com uma facada que lhe atingiu a artéria femoral, em uma das pernas, por volta das 10h deste domingo na zona leste de Porto Alegre. O autor do crime ainda não foi identificado pela polícia. Ele fugiu do local.



De acordo com o delegado Leandro Bodoia, do Departamento de Homicídios, a vítima morava em um terreno com diversas casas de aluguel social na Rua 26 de Dezembro, no bairro São José. Segundo testemunhas, ele teria brigado, em virtude de uma dívida, com um dos vizinhos deste terreno.



O caso será apurado pela 1ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que trabalha para identificar o autor.